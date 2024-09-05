نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الذكرى المئوية لميلاد فؤاد المهندس.. ما لا تعرفه عن مهندس الكوميديا الذي صنع تاريخًا لا يُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع حلول الذكرى المئوية لميلاد الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، يبقى اسمه محفورًا في ذاكرة الأجيال كأحد عمالقة الكوميديا في تاريخ الفن المصري.

من خلال مسيرة حافلة بالأعمال الفنية الرائعة والمواقف الإنسانية التي أثرت في جمهوره، شكّل المهندس علامة فارقة في عالم الفن المصري والعربي، وظلت إبداعاته راسخة على مدار عقود.

بداية مسيرة فنية حافلة

وُلد فؤاد المهندس في حي العباسية بالقاهرة، وكان ترتيبه الثالث بين إخوته بعد صفية ودرية وسامي المهندس.

ورث حب اللغة العربية والفكاهة من والده الدكتور زكي المهندس، أستاذ اللغة العربية في كلية دار العلوم.

بدأ فؤاد دراسته في كلية التجارة قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرج عام 1957.

بدأ مشواره الفني عام 1954 بفيلم "بنت الجيران"، واستمر ليشارك في أكثر من 70 فيلمًا، من أشهرها "أرض النفاق"، "العتبة جزاز"، "شنبو في المصيدة"، و"أخطر رجل في العالم".

في المسرح، قدّم المهندس العديد من الأعمال الخالدة مثل "سيدتي الجميلة"، "السكرتير الفني"، و"سك على بناتك".

أعماله المسرحية

ترك فؤاد المهندس بصمة لا تُمحى في عالم المسرح، حيث قدم مسرحيات تعتبر من روائع الكوميديا المصرية.

من بين أشهر أعماله: "أنا وهو وهي"، "حواء الساعة 12"، و"إنها حقًا عائلة محترمة" التي قدمها وهو مصاب بجلطة في القلب.

هذه المسرحية كانت مثالًا على تفاني المهندس وإصراره على العمل، حيث أكد لأطبائه أنه شُفي أثناء أدائه على المسرح.

فؤاد المهندس الإنسان

كان فؤاد المهندس يمتلك شخصية مرحة وظريفة، وفقًا لنجله محمد المهندس، الذي تحدث عن والده في مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة".

أوضح محمد أن والده كان شخصًا طفوليًا من الداخل، ويخاف من أشياء غريبة مثل الأراجوز والعسكري، بينما كان طيب القلب وسريع التأثر بالمواقف الإنسانية.

زيجاته وأسرته

تزوج فؤاد المهندس مرتين، الأولى من حبه الأول، "بنت الجيران"، التي كانت تشبه كوكب الشرق أم كلثوم، أنجب منها ولدين، محمد وأحمد، لكن الزيجة لم تستمر بسبب الغيرة الشديدة من زوجته الأولى التي لم تفهم طبيعة عمله كفنان.

بعد الانفصال بطريقة راقية، تزوج المهندس من الفنانة شويكار التي أحبها بعمق، وشكلا معًا ثنائيًا فنيًا من أروع الثنائيات في تاريخ الفن المصري.

أوضح محمد المهندس في برنامج "الستات" على قناة النهار أن والده أخبر والدته بزواجه من شويكار بعد الزواج، مما دفع والدته لطلب الطلاق.

لكن رغم الانفصال، ظل فؤاد المهندس على علاقة طيبة مع زوجته الأولى، حيث كان يزورهم يوميًا ويقضي معهم وقتًا، خاصة في فترة امتحانات أبنائه.

إرث لا ينسى

في ذكراه المئوية، يبقى فؤاد المهندس رمزًا خالدًا للفن الراقي والكوميديا النابعة من القلب، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا يذكره به جمهور عاشق لنكاته وحضوره الفريد.