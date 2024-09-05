إسعاد يونس ضيفة شرف أعمال watch it الأصلية.. من دواعى السفر لـ إنترفيو

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل النجمة إسعاد يونس دعمها ومساندتها للشباب في مجالاتهم الفنية، حيث فاجئت إسعاد يونس جمهورخا ومحبيها بظهورها كضيفة شرف في الحلقة العاشرة من مسلسل "دواعي السفر"، الذي عُرض على منصة Watch It، ويعتبر هذا المسلسل هو من أحدث أعمالها، وقد تم عرضه في شهر يونيو الماضي، ويشارك في بطولته النجم أمير عيد وكامل الباشا ونادين.

أحداث مسلسل إنتريو

تدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.



أبطال مسلسل انترفيو

ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ويعد أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ما يمثل خطوة كبيرة في مسيرتها الفنية، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.