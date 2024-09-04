رضوى الشربيني من دبي.."البلوك فكرة لا تموت"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة طلت من خلالها بفستان أبيض جذاب، لاقى رواجًا كبيرًا بين جمهورها على السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تفاصيل إطلالة رضوى الشربيني

وبإطلالة الشربيني بالفتسنان الابيض،

لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا خاصة بعدما تصدرت الترند مؤخرًا بسبب شائعة زواجها، وهو الامر الذي قابلته بشكل كوميدي في تعليقها على المنشور قائلةً:"البلوك فكرة والفكرة لا تموت"، وسط العديد من التعليقات المختلفة من قبل متابعيها الذين أثنوا على شياكتها خلال تواجدها بمدينة دبي الاماراتية.

رضوى الشربيني تريند

كانت قد تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار الكثير من الأنباء حول زواجها وارتباطها برجل متزوج، وهو ما نفته شكلًا وموضوعًا مؤكدة على أنها أعتادت على مثل هذه الشائعات مؤخرًا.

بداية القصه كانت عندما ظهرت «رضوى» من خلال مقطع فيديو مرتديه خلاله «جمبسوت»، أبيض يملائه حبات اللؤلؤ، حيث ظهر اصدقائها وهم يباركونها على خطوبتها، الا إنه ا نفت ذلك وكانت ترتدي الابيض بسبب حلقة ماغي بو غصن والتي تم تصويرها خلال الفترة الماضية.

وتستمر رضوى الشربيني، المعروفة بمواقفها الواضحة والصريحة، في جذب الأنظار بإطلالاتها الأنيقة ورسائلها القوية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الإعلام المصري والعربي.