احتفالية فنية خاصة في دار الأوبرا المصرية تكريمًا لذكرى رحيل فايزة أحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية مميزة، تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في إطار انطلاق الموسم الفني الجديد 2024-2025، تأتي هذه الاحتفالية تكريمًا لذكرى رحيل الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.

برنامج الحفل الفني

تتضمن الاحتفالية برنامجًا فنيًا مميزًا مؤلفًا من فاصلين. يخصص الفاصل الأول لأعمال فايزة أحمد، بينما يركز الفاصل الثاني على إبداعات الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

يشمل برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الفنية التي ستؤديها نخبة من الفنانين مثل حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن، رحاب مطاوع، سمية وجدي، وسوزان ممدوح.

فايزة أحمد كروان الشرق

فايزة أحمد، الملقبة بكروان الشرق، تعتبر واحدة من أهم أعلام الغناء العربي، وُلدت في صيدا بلبنان في ديسمبر عام 1934، وقررت احتراف الغناء في سن مبكرة.

بعد نجاحها في الإذاعة اللبنانية، انطلقت نحو القاهرة حيث شكلت مع الموسيقار محمد الموجي ثنائيًا فنيًا مميزًا، لحن لها العديد من كبار الملحنين مثل محمد عبد الوهاب وكمال الطويل، وشاركت في عدة أفلام سينمائية قبل رحيلها في 24 سبتمبر 1983.

محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال

محمد عبد الوهاب، الذي وُلد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة، يُعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، وبدأ مسيرته الفنية كمطرب في فرقة فوزي الجزايرلي عام 1917، تعلم العزف على العود في معهد الموسيقى العربية وشارك في العمل السينمائي والإذاعي ليصبح رمزًا من رموز الفن العربي.