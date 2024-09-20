انت الأن تتابع خبر الخارجيه تصدر بيان عاجل بسرعة نقل جثامين المصريين المتوفين فى ليبيا لأرض الوطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إنها تتابع حادث السيارة المنقلبة الذي وقع يوم أمس بمدينة درنة الليبية والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين. .

بيان عاجل من وزاره الخارجيه

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حادث السيارة المنقلبة الذي وقع أمس بمدينة درنة الليبية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الشباب المصريين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، السفير تميم خلاف، إلى أن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أمر القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية ببنغازي بالمراقبة الدقيقة للحادث والتواصل مع الجهات الليبية المختصة في هذا الشأن. وتوفير جميع جوانب رعاية المصابين والتأكد من النقل الفوري للجثث إلى ارض الوطن بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

التعازى لاهالى المتوفين