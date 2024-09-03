فادية عبد الغني مازحة: "في عمل معمولي على ضهر قرموط علشان أقعد في البيت"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة فادية عبد الغني أنها فوجئت بانتشار فيديو لعزائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما هي على قيد الحياة، وقالت مازحة: "بعض الزميلات ذهبوا للعزاء وكان ذلك مكلفًا"، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال عنبر على شاشة "صدى البلد".

وتابعت فادية عبد الغني: "لقيت الناس عاملي "صوان" عزاء وفي ناس كتير من زميلاتي راحو العزاء بتاعي وأنا لسه عايشة وعلى قيد الحياة، معرفش الناس دي عملت كده ليه".

وكشفت فادية عبد الغني، حقيقة تصريحها المثير للجدل بأنها تعرضت للسحر "في عمل معمولي على ضهر قرموط علشان اقعد في بيتي لمدة 5 سنين"، معقبة:"كنت بهزر وده كان أفيه مش حاجه حقيقية".

وأختتمت فادية عبد الغني حديثها قائلة، أن زوجها أنتج لها فيلم واحد فقط لاغير ولكنه لم يضيف لها، لأنها كانت نجمة كبيرة وقتها وكانت تقدم أكثر من 5 أعمال في السنة، مؤكدة أن زوجها لم يساعدها وينتج لها أعمال كثيرة مثلما يفعل بعض المنتجون مع أزوجاتهم".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.