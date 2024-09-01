نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ الراب الأمريكي فاتمان سكوب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

رحل مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب، عن عمر ناهز 53 عامًا بشكل مفاجئ خلال إحيائه حفلًا بولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية الراب الأمريكي فاتمان سكوب



من هو فاتمان سكوب

فاتمان سكوب، هو مغني راب أمريكي ورجل دعاية وشخصية إذاعية، اسمه الحقيقي إسحاق فريمان، واشتهر بحضوره الصوتي القوي في العديد من أغاني الهيب هوب، واشتهر بأدائه كضيف في أغنيتي Lose Control لميسي إليوت وIt's Like That لماريا كاري عام 2005.

ووصلت الأغنيتان إلى ذروتهما في المركزين 13 و16 على التوالي على Billboard Hot 100، بينما فازت الأولى بجائزة جرامي لأفضل فيديو موسيقي وحصلت على ترشيح لأفضل أغنية راب.

كما دخلت أغنيته المنفردة الناجحة Be Faithful عام 1999 -التي تضم Crooklyn Clan- قوائم أغاني الراب الساخنة وأغاني R&B/Hip Hop، وتصدرت قائمة الأغاني المنفردة في المملكة المتحدة عام 2003.