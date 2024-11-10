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أحمد جودة - القاهرة - بدون فلاتر.. مايان السيد توجه رسالة صادقة لنفسها في عيد ميلادها ال27

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها و متابعيها صورًا لها تحتفل فيها بعيد ميلادها الـ 27، و جاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة مايان السيد

و علقت مايان، على منشورها قائلة: "كل سنة و أنا نفسي و سعيدة و بحب الحياة، الحمدلله على كل النعم اللي في حياتي و أنتوا".

مايان السيد توجه رسالة صادقة لنفسها في عيد ميلادها

آخر أعمال الفنانة مايان السيد

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان، مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024 و حقق نجاحًا كبيرًا بقصته الإجتماعية العائلية التي تدور في إطار عائلي و درامي كوميدي و آيضًا يبرز أهمية القيم و الأخلاق حيث كان العمل يتناسب مع معاييرنا و تقليدنا الإجتماعية و حاز على إعجاب و تفاعل الجمهور.

قصة مسلسل "إمبراطورية ميم"

تدور أحداث قصة مسلسل "إمبراطورية ميم" حول شخصية مختار أبو المجد التي يؤديها الفنان خالد النبوي، والذي توفيت زوجته، ووجد نفسه مضطرًا لتولي مسؤولية رعاية أولاده الستة، وأصبح يتعين عليه صنع حياة جديدة لهم، و لكن الأب يجد نفسه يواجه العديد من التحديات في التعامل مع أولاده بسبب تفكيرهم المعاصر واختلافه عن توجهاته القديمة.



فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

و في سياقٍ آخر، تعاقدت الفنانة مايان السيد للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي، ويشارك في تأليفه الكاتب محمد صادق، بينما كتب السيناريو والحوار محمد جلال، محمد صادق، ونهى أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

تفاصيل الجزء الثاني من "هيبتا: المناظرة الأخيرة"



يشارك في الجزء الثاني من "هيبتا" مجموعة من النجوم البارزين، منهم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم، الذي عُرض في عام 2016، حقق نجاحًا كبيرًا، وكان يدور حول الدكتور شكري مختار ماجد الكدواني، اختصاصي علم النفس، الذي قدم محاضرة أخيرة حول كيفية حدوث الحب وشرح المراحل السبع للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة.