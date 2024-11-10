نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

تلعب المباراة بين برشلونة وريال سوسييداد اليوم على ملعب أنويتا لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر البطولة.

موعد مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: فورت، كوندي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

في خط الوسط: داني أولمو، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.