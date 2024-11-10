العالم اليوم - هجوم أوكراني يضطر روسيا إلى إغلاق مطارين في موسكو

انتم الان تتابعون خبر هجوم أوكراني يضطر روسيا إلى إغلاق مطارين في موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:21 صباحاً - قال مسؤولون روس إن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 17 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتا.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات دمرت 12 مسيرة في منطقتي رامينسكيا وكولومنسكيا في إقليم موسكو، فضلا عن مدينة دوموديدوفو الواقعة جنوب غربي العاصمة.

وأضاف سوبيانين عبر تطبيق تلغرام للتراسل "‬‬‬‬‬‬وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام"، وأن "خدمات الطوارئ موجودة في الموقع".

وآخر مرة استهدفت فيها أوكرانيا منطقة رامينسكيا، التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب شرقي الكرملين، كانت في سبتمبر في أكبر هجوم أوكراني على العاصمة الروسية عندما دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 20 طائرة مسيرة.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتسيا" على تطبيق تلغرام إنه "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، جرى فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطاري دوموديدوفو وجوكوفا، اعتبارا من الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.

ولم تذكر إلى متى ستظل القيود سارية.

تدمير 23 مسيرة أوكرانية

من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها في مقاطعة بريانسك.

وأشارت الوزارة إلى أن المسيرات الـ23، تم إسقاط 17 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.