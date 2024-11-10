نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024: أمطار غزيرة ومنخفض جوي يؤثر على عدة محافظات في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل من الطقس اليوم، حيث توقعت استمرار تأثير منخفض جوي جديد على البلاد، ما يسبب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وأحيانًا رعدية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس في أنحاء مصر

الطقس العام : يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدلًا نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدلًا نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الشبورة المائية: تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية في الصباح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية الرعد أحيانًا.

: أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية الرعد أحيانًا. حلايب وشلاتين وشمال سيناء وجنوب الوجه البحري : أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة. القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط : يكون مضطربًا إلى معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

: يكون مضطربًا إلى معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. البحر الأحمر: حالته معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 24 درجة، الصغرى 16 درجة.

: العظمى 24 درجة، الصغرى 16 درجة. السواحل الشمالية الشرقية : العظمى 22 درجة، الصغرى 16 درجة.

: العظمى 22 درجة، الصغرى 16 درجة. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة.

: العظمى 30 درجة، الصغرى 22 درجة. شمال الصعيد : العظمى 25 درجة، الصغرى 14 درجة.

: العظمى 25 درجة، الصغرى 14 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة، الصغرى 17 درجة.

نصائح لمواجهة التقلبات الجوية

تنصح الأرصاد باتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية والأمطار، خاصة في المناطق الشمالية والطرق السريعة.