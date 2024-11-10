نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد مكي يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت أخبار الفنان أحمد مكي محركات البحث بعد الإعلان الحزين عن وفاة والدته، حورية محمد جمال الدين شاكر، التي رحلت عن عالمنا في يوم مؤلم. وقد نشر مكي خبر وفاتها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب بعبارات مؤثرة تعبر عن حزنه العميق:

"سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي... أرجو منكم الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها، اللهم ابدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلا خيرًا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر."

هذه الكلمات تعكس مشاعر الفقد والحنين، وتظهر مدى تأثير والدته في حياته. وقد أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد مكي أن العائلة لم تحدد حتى الآن موعد أو مكان للعزاء، وهناك اتجاه لعدم إقامة عزاء رسمي، حيث قد يقتصر تلقي التعازي على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

بعد وفاة والدته، قام مكي بدفنها في مقابر الأسرة عقب صلاة العصر، وذلك قبل أن يشارك الخبر الحزين مع جمهوره. وقد أشار المصدر إلى أن هذا هو نفس ما فعله مكي عند رحيل والده قبل سنوات، مما يعكس أجواء الحزن العائلية التي تعيشها الأسرة.

والدة أحمد مكي كانت شخصية نادرة الظهور في وسائل الإعلام، حيث كان آخر ظهور لها في عام 2021 خلال الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته، الفنانة إيناس مكي. وقد شاركت إيناس صورًا تجمعها بوالدتها على حسابها في “إنستجرام”، معبرةً عن حبها العميق لها.