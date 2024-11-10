ياسمين صبري تنعى والدة أحمد مكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - نعت الفنانة ياسمين صبري، والدة الفنان أحمد مكي، التي توفيت منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات" إكس".

وكتبت ياسمين صبري: 'البقاء والدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة ونعيمها إن شاء الله.. والدة الفنان أحمد مكي'.

وأعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعلن مكي عبر فيس بوك:'سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 امي 'حورية أحمد جمال الدين شاكر' أرجو منكم الدعاء لها'.

واضاف أحمد مكي:'اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها.. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها ن عذاب القبر ومن عذاب النار يا أرحم الراحمين'.