نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزاح الستار مساء اليوم الأحد عن باقي مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويشهد مساء اليوم عدد مختلف من المباريات التي تشهد ترقب واهتمام كبير من جانب الجمهور في كل مكان من الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا بصفة عامة.

ونقدم لكم في الأسطر القليلة القادمة أبرز مباريات اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر نوفمبر الجاري لحساب منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X سيلتا فيجو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

خيتافي X جيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1