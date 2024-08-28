بالفيديو والصور.. ندى نادر تقتحم عالم الراب بألبوم "ازيكو" بعد مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الفنانة ندى نادر أجدد ألبوماتها الغنائية "ازيكو"، يضم في جعبته خمس أغنيات وأربعة كليبات مصورة جميعها من إخراجها.



وتقتحم ندى عبر الألبوم عالم الراب عبر خمس حكايات وخمس رسائل مختلفة تحملها كل أغنية من أغنيات "ازيكو"، تجسد خلالها تجربتها الحياتية الشخصية في دخول عالم الغناء وخاصة مجال الراب سين، والصراعات النفسية والاجتماعية التي تواجهها بين التعليقات السلبية وتعصب "الفانز" تجاه أي "فتاة تغني راب"، وبين إثبات موهبتها وقدرتها للجميع مع كونها ممثلة ومخرجة ومدربة تمثيل.



وافتتحت ندى نادر مسلسل الألبوم الغنائي عبر أغنيته الرئيسية "ازيكو"، التي تظهر خلالها شغفها عبر كلماتها المليئة بالتحدي لإثبات نفسها وسط مجال الراب الذي يسيطر عليه الفتيان، منها كلمات "أنا بصنع مجد وانت بتصنع محتوى، والريسك أخدته وبعده الدوا"، مع إرفاق الأغنية بفيديو كليب إبداعي من إخراجها.



كما أطلقت ندى ثاني كليبات الألبوم "حاجة زي كدا"، التي تجسد خلالها مفهوم النفاق المجتمعي والفني، وتهاجم أصحاب الأقنعة والمزيفين ممن ينجحون في حياتهم بالخداع والكذب والكلام المعسول.



كما تكمل ندى نادر رحلة كليبات الألبوم بإطلاق أغنية "طبنجة" منتصف سبتمبر المقبل قبل أن تطرح جميع أغنيات الألبوم دفعة واحدة على مختلف المنصات الرقمية مطلع شهر أكتوبر المقبل.



ويتزامن الألبوم الجديد مع انتعاشة فنية تعيشها ندى نادر حاليا عقب مشاركتها في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بحفل راب مميز على المسرح الروماني.



ويأتي ألبوم "ازيكو" بعد أقل من عام من صدور أول ألبومات ندى نادر "ألعاب نارية"، الذي ضم عدة أغنيات شهيرة لها من بينها "مصلحتي" و"كورباج"، كما يأتي وسط تركيزها في مسيرتها الغنائية والإخراجية عقب تجربتها في عالم التمثيل في عدة عروض مسرحية وأعمال درامية آخرها مسلسل "سوق الكانتو" للنجم أمير كرارة.



