نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو افضل دكتور اسنان في الكويت 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - في دولة الكويت، يتوفر مجموعة كبيرة من أطباء الأسنان المتميزين ذوي الخبرات المختلفة، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل تركيب وتجميل الأسنان، التنظيف، والتقويم. يصبح البحث عن أفضل دكتور أسنان في الكويت أمرًا محوريًا لدى العديد من الأفراد الذين يواجهون مشكلات في أسنانهم. سنقوم هنا باستعراض بعض من أفضل أطباء الأسنان في الكويت، مع تقديم معلومات حول كيفية التواصل معهم.

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أفضل أطباء الأسنان في الكويت

أفضل أطباء الأسنان في الكويت

يدعم مجموعة من الأطباء المؤهلين في الكويت، الذين يوزعون جغرافيًا عبر العديد من المدن، خدمات طبية تهتم بصحة الفم والأسنان. من عمليات الزرع إلى عمليات التجميل، والشكل الخارجي للأصناف، سنستعرض هنا أبرز الأسماء في هذا المجال.

الدكتور حسين خلف الحجي

الدكتور حسين خلف الحجي

الدكتور حسين خلف الحجي يعد واحدًا من الأطباء المتخصصين في تركيب وزراعة الأسنان. يتخرج من جامعة بتسبرغ في بنسلفانيا، وقد حصل على الدكتوراه من جامعة بافلو. للتواصل معه، يمكن استخدام المعلومات التالية

العنوان مجمع حبيب مناور الدور الأول.

أوقات العمل يوميًا من الساعة 900 صباحًا حتى 900 مساءً ماعدا الجمعة.

رقم الهاتف 1877778.

دكتور محمد أبو العيش

دكتور محمد أبو العيش

يختص الدكتور محمد أبو العيش في علاج أعصاب الأسنان والحشوات الضوئية، ويعمل كاستشاري بمركز تيجان الدولي. لإجراء حجز، يمكن الاتصال به عبر

العنوان شارع علي فهد الدويلة، الفروانية، الكويت.

أوقات العمل 24 ساعة، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 400 مساءً وحتى 1200 منتصف الليل.

رقم الهاتف 22251515.

الدكتور عبد القادر فلو

الدكتور عبد القادر فلو

مع أكثر من 20 سنة من الخبرة في زراعة الأسنان، يعد الدكتور عبد القادر فلو من الأطباء المعروفين في هذا المجال. للمزيد من التفاصيل

العنوان شارع حبيب مناور مجمع الحمرا دور الميزانين.

أوقات العمل من 900 صباحًا حتى 900 مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

رقم الهاتف 1883322.

دكتور إبراهيم عيسى

دكتور إبراهيم عيسى

يعد دكتور إبراهيم عيسى من أفضل الأطباء المختصين في الفروانية، حيث يقدم خدمات متعددة بما في ذلك الفينير وجراحة الفكين. للتواصل، يمكنكم استخدام المعلومات التالية

العنوان الفروانية، شارع المطار، مبنى 13، دور 2.

أوقات العمل يوميًا من الساعة 900 صباحًا حتى 900 مساءً عدا يوم الخميس.

رقم الهاتف 24733733.

الدكتورة جيفانا ساجير

الدكتورة جيفانا ساجير

تعمل الدكتورة جيفانا ساجير كأخصائية في تقويم الأسنان في مركز تارز التخصصي. هي حاصلة على شهادتها من كلية طب الأسنان في الهند. للتواصل معها

العنوان الفروانية، قطعة 5، شارع فهد دويلة، مبنى 49، مجمع هلا.

أوقات العمل 900 صباحًا 900 مساءً باستثناء يوم الجمعة.

رقم الهاتف 97543771.

دكتورة آمل عشماوي

دكتورة آمل عشماوي

دكتورة آمل عشماوي تتمتع بخبرة في تركيب وتجميل وزراعة الأسنان، تعمل في مركز الميدان التخصصي للأسنان. للمزيد من المعلومات

العنوان شارع حبيب مناور مجمع الحمرا دور الميزانين.

أوقات العمل 900 صباحًا 900 مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

رقم الهاتف 1883322.

ختام المقال

ختام المقال

في الختام، لقد تعرفنا على مجموعة من أفضل أطباء الأسنان في الكويت وتفاصيل حول كل منهم. إذا كنت تبحث عن العلاج المناسب لأسنانك، فإن خياراتك متعددة، ويوجد أطباء يمتازون بخبراتهم في مختلف المجال.

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