أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 46788

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 46788أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 46 ألفاً و788 شهيداً، و110 آلاف و453 مصاباً.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن جيش الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 81 شهيداً، و188 مصاباً.

ونوهت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا يزال الاحتلال يواصل تنفيذ حرب الإبادة التي يشنها منذ ما يزيد عن 15 شهرا على غزة وأهلها، حيث لم يتوقف عن ارتكاب المجازر يوميا في كافة مناطق القطاع.