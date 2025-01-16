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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: اجتماعات دورية لضبط الدين العام وخفضه في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تتابع بشكل دوري ملف الدين العام، مشيرًا إلى عقد اجتماعات أسبوعية أو نصف شهرية لمناقشة سبل التحكم في الدين والعمل على تخفيضه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الدولة على معالجة هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مستهدفاتها المالية والتنموية في أسرع وقت ممكن.
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