نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: حفر 105 آبار نفطية جديدة خلال 6 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة نجحت في زيادة الإنتاج النفطي والغازي بشكل ملحوظ، حيث تم حفر 105 آبار جديدة خلال الستة أشهر الماضية، نتيجة لتسديد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق سياسة التحفيز.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن من بين هذه الآبار، 95 بئرًا للزيت و10 آبار غاز، مما أضاف إلى الإنتاج اليومي لمصر حوالي 64 ألف برميل من الزيت و271 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاكتشافات ستساهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار على الدولة في الستة أشهر المقبلة، مما يعني توفير حوالي 3 مليارات دولار سنويًا كانت ستنفق على استيراد النفط والغاز.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في زيادة حفر الآبار الاستكشافية، مشيرًا إلى أن شركة إيني الإيطالية ستبدأ أعمال الحفر في حقل زهر بنهاية شهر يناير، وهو ما يعزز الجهود لتحقيق المزيد من الاكتشافات النفطية والغازية.

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