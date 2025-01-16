مال وأعمال

رئيس الوزراء: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع قبرص لاستقدام الغاز

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  • رئيس الوزراء: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع قبرص لاستقدام الغاز 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع قبرص لاستقدام الغاز من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أهمية القمة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، ورئيس وزراء اليونان.

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ولفت مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أنه تم توقيع سبع مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي، تضمنت اتفاقاً مهماً لاستقدام الغاز القبرصي إلى مصر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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