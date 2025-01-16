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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع قبرص لاستقدام الغاز من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أهمية القمة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، ورئيس وزراء اليونان.
ولفت مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أنه تم توقيع سبع مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي، تضمنت اتفاقاً مهماً لاستقدام الغاز القبرصي إلى مصر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية.
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