احتفالات في عدة دول بوقف إطلاق النار في غزة

احتفالات في عدة دول بوقف إطلاق النار في غزةشهدت عدة دول الليلة الماضية، احتفالات بالإعلان عن التوصل لاتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 15 شهرًا من الإبادة والصمود الملحمي للشعب الفلسطيني والبطولة لمقاومته الباسلة.

وانطلقت الاحتفالات في عدة دول بينها الأردن والمغرب وتونس ولبنان سوريا وبريطانيا، تزامن ذلك مع خروج الآلاف إلى الشوارع في مناطق بقطاع غزة للتعبير عن سعادتهم بالاتفاق الذي من شأنه أن ينهي الحرب الصهيونية المستمرة منذ 15 شهرا.

ففي المغرب، نظمت هيئات مدنية بينها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمبادرة المغربية للدعم والنصرة فعاليات احتفالية في مدن عدة منها العاصمة الرباط والدار البيضاء والقنيطرة ووجدة وطنجة وتطوان وأغادير، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وشارك المئات في مسيرات بالسيارات وأخرى جماهيرية، ورددوا شعارات تشيد بمقاتلي المقاومة الفلسطينية.. كما وزع المشاركون التمر والحلوى في بعض الوقفات تعبيرا عن الفرحة بهذا الاتفاق.

وفي الأردن، احتفل المئات في العاصمة الأردنية عمان بما اعتبروه انتصارا للمقاومة على الكيان الصهيوني.

وحمل المحتفلون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ووزع بعضهم الحلوى على المشاركين في الفعاليات.

وفي تونس، شهدت العاصمة التونسية احتفالا بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وصورة لرئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار.

وفي سوريا، أفاد ناشطون بخروج المئات في مدينتي حلب وحماة تعبيرا عن سعادتهم بالاتفاق.

وفي بريطانيا، نشر ناشطون مقطعا مصورا يظهر إطلاق ألعاب نارية في لندن خلال الاحتفال بما اعتُبر نصرا للمقاومة الفلسطينية في غزة.