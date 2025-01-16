أخبار اليمن : أبو عبيدة يكشف حدثاً بعد الاتفاق

أبو عبيدة يكشف حدثاً بعد الاتفاقكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مكانا توجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة بعدما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق.

وقال أبو عبيدة، اليوم الخميس، في منشور على تليغرام: “بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة”.

وحذّر من أن "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

وتم الإعلان أمس عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ويقضي في مرحلته الأولى بالإفراج عن 33 من الأسرى الإسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.