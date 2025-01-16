أخبار اليمن : 70 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في 2024

70 ألف مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في 2024
كشف تقرير أممي حديث عن وصول نحو 70 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام 2024.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير حديث، إن عدد المهاجرين الواصلين لليمن في العام الماضي، بلغ 60897 مهاجراً.
وأوضحت المنظمة الأممية، أنها سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي دخول 20435 مهاجرًا إلى اليمن، بنسبة زيادة قدرها 13% مقارنة بالشهر السابق (18035).
وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال ديسمبر الماضي من الإثيوبيين، (21% أطفال، 21% نساء، و58% رجال) دخل معظمهم إلى محافظة تعز على الساحل الغربي عبر جيبوتي (92%)، بينما وصل 8% إلى شبوة من الصومال.
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