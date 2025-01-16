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أحمد جودة - القاهرة - تغلب الفيحاء على مضيفه الأخدود 2/1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

الفيحاء يتغلب على الأخدود في الدوري السعودي

ورفع الفيحاء رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بفارق الأهداف فقط خلف الوحدة صاحب المركز السادس عشر، وهو أول مراكز الهبوط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأخدود عند 12 نقطة أيضا في المركز الخامس عشر، ويتفوق بفارق الأهداف فقط على الوحدة والفيحاء.

وتقدم الفيحاء في الدقيقة 34 عن طريق أليخاندرو بوزويلو، قبل أن يدرك الأخدود التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق نوليدج موسونا من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 87 سجل الفيحاء الهدف الثاني عن طريق فاشيون سكالا من ضربة جزاء.