أخبار اليمن : ريال مدريد يخطط لصفقة مدوية من ليفربول

ريال مدريد يخطط لصفقة مدوية من ليفربول
كشف تقرير صحفي، عن سعي ريال مدريد لإبرام صفقة مدوية من صفوف ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
وذكر موقع "FootballTransfers" الإنجليزي، أن "ريال مدريد يدرس إمكانية تقديم عرض للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول".
الدولي الهولندي يُظهر أداءً استثنائيًا هذا الموسم مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك تألقه اللافت في الفوز 2-0 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد".
وبات مستقبل فان دايك غير واضح مع ليفربول، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.
ويخوض ممثلو فان دايك مفاوضات لتجديد عقده، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
يُذكر أن أزمة الإصابات الدفاعية لريال مدريد تزداد تعقيدًا، مع تصاعد القلق بشأن قدرة ديفيد ألابا على استعادة مستواه بعد فترة غياب طويلة، مما قد يؤدي إلى رحيله عن الفريق في عام 2025.
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