أخبار اليمن : منتخب اليمن يخسر مباراته الأولى في خليجي 26

منتخب اليمن يخسر مباراته الأولى في خليجي 26خسر المنتخب الوطني الأول أمام نظيره العراقي بهدف دون رد في مستهل مشاركته في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" لكرة القدم المقامة بالكويت.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي جرت مساء اليوم بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز أيمن حسين هدف العراق الوحيد عند الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة نال المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة الثانية، بينما ظل رصيد الأحمر اليمني خاليا في المجموعة الذي تضم أيضا منتخبي السعودية والبحرين.