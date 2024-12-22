أخبار اليمن : 82 شهيداً و2322 جريح ومعتقل بالقدس

82 شهيداً و2322 جريح ومعتقل بالقدساستشهد 82 فلسطينيا وأصيب واعتقل نحو 2322 منذ أن صعّد الاحتلال إجراءاته في مدينة القدس بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

وقالت محافظة القدس في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، إن 82 فلسطينيا استشهدوا في المدينة وأصيب 290 خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن حالات الاعتقال المسجلة بلغت 2032 حالة، في وقت صدرت فيه 474 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و115 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 66,916 مستعمرا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 423 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.