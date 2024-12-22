أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في غزة

حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في غزةكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء استمرار مجازر الاحتلال الوحشية بحق المدنيين لليوم الـ443 على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان اترفعت إلى 45 ألفاً و259 شهيداً و107 آلاف و627 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و54 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية،

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.