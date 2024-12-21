أخبار اليمن : منتخب اليمن يستهل مشواره في خليجي 26 غداً

منتخب اليمن يستهل مشواره في خليجي 26 غداًيستهل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كاس الخليج في نسختها الـ26 التي تستضيفها الكويت، بملاقاة نظيره العراقي، حامل اللقب، مساء يوم غدٍ الأحد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 5:25 بتوقيت اليمن، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وعلى الرغم من صعوبة المباراة نتيجة قوة الخصم، إلا أن الأحمر اليمني يعقد آمالاً عريضة على تحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تعزز موقفه عندما يخوض مبارياته المقبلة، وترضي الجماهير اليمنية العاشقة لكرة القدم والمتعطشة للانتصارات.

ويخوض الأحمر اليمني الكبير مباراته الثانية مع نظيره السعودي يوم الأربعاء، قبل ملاقاة البحرين السبت، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة بعد سلسلة من المباريات الودية خلال المعسكرات التدريبية التي أقامها في قطر وماليزيا وسلطنة عُمان.