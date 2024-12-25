أخبار اليمن : قصف يمني جديد يستهدف يافا المحتلة

قصف يمني جديد يستهدف يافا المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، استهداف هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.
وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وأن القوات المسلحة مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
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