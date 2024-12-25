أخبار اليمن : غداً.. تشغيل التيار الكهربائي في مدينة جبن

غداً.. تشغيل التيار الكهربائي في مدينة جبنأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء، منطقة الضالع، فرع جبن، عن تشغيل التيار الكهربائي في مدينة جبن، مركز المديرية، ابتداء من يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أنه سيتم تشغيل التيار عبر جميع محولات المدينة، إيذاناً بعودة الخدمة الكهربائية إلى المنطقة، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بتدابير السلامة، محذرة من الاقتراب من خطوط وأعمدة الضغط العالي (11 ك.ف) أو الشبكات الداخلية ومحولات التوزيع.

وأكدت أن أي مخالفة لقواعد السلامة قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، مشيرةً إلى أنها تخلي مسؤوليتها عن أي أضرار قد تنجم عن مثل هذه التصرفات، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز خدمات الكهرباء وضمان سلامة الجميع.