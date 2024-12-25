الأونروا: طفل يقتل في غزة كل ساعة

الأونروا: طفل يقتل في غزة كل ساعةأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن طفلا يقتل في قطاع غزة كل ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تغريدة على منصة "إكس"، إن 14 ألفا و500 طفل فلسطيني قتلوا في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشددا على أن هؤلاء ليسوا أرقاما بل حياة انتهت قبل أوانها.

وأضاف لازاريني أنه لا يمكن تبرير قتل الأطفال أو من نجوا منهم وأصيبوا بصدمات جسدية وعاطفية.

وقال المفوض العام لأونروا إن الصبية والفتيات في غزة يتنقلون بين الأنقاض، وهم محرومون من التعليم.

وحذر من نفاد الوقت بسرعة وخسران الأطفال حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.