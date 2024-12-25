أخبار اليمن : 45361 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

45361 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و361 شهيداً، و107 آلاف و803 مصابين.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيداً و39 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ446 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.