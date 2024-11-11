أخبار اليمن : العدو الصهيوني يهدم منشآت فلسطينية في القدس

العدو الصهيوني يهدم منشآت فلسطينية في القدس
نفذت آليات العدو الصهيوني، اليوم الإثنين، عمليات هدم طالت عددا من المنشآت الفلسطينية في تجمع بدوي العراعرة قرب بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس المحتلة .
وأفادت مصادر إعلامية بأن العدو الصهيوني نفذ عمليات هدم طالت طالت مسجد تجمع بدوي العراعرة، ومسكناً يؤدي عدداً من الأطفال والنساء وخمس حظائر للأغنام، ومحلا لتصليح المركبات.
وتتزامن عمليات الهدم المتثاعدة في بلدة "جبع"، مع توسع استيطاني كبيرة لمستوطنة "آدم" على حساب أراضي البلدة، والتضييق على الفلسطينيين في تجمع بدوي العراعرة.
وخلال شهر أكتوبر المنصرم، نفذ العدو الصهيوني 13 عملية هدم بالقدس، بينها تسع عمليات هدم ذاتية قسرية، وتركز الهدم في كل من بلدة سلوان، والطور، والعيساوية، وصور باهر، وبيت حنينا .
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