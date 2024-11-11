أخبار اليمن : برد ورياح قوية.. احذروا موج البحر

برد ورياح قوية.. احذروا موج البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة في خمس محافظات، ومرتفعات ثلاث محافظات أخرى، وهبوب رياح قوية تعمل على اضطراب البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات إب، الضالع وأبين حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02 - 07 درجات مئوية.

وأشار إلى رياح قوية تصل سرعتها إلى 27 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وحسب المركز فإن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 درجات في ذمار، 6.4 في صنعاء، 8.6 في عمران، 9 في إب.

ودعا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.