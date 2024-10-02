انت الأن تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، أن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول 2023، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.