انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعترف بالأضرار التي لحقت به جراء الصواريخ الإيرانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بالأضرار التي لحقت بقواعدها جراء الصواريخ الإيرانية التي شنتها مساء الثلاثاء على الأراضي المحتلة.

واعترف الجيش بتضرر معسكرات لسلاح الجو بسبب الهجوم الإيراني، وفقا للقناة 13 العبرية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن قواعد جوية عدة تابعة لسلاح الجو تضررت من الصواريخ الإيرانية، لكن لا ضرر ببنيتها التحتية.

هذا وشنت إيران مساء الثلاثاء، هجوما صاروخيا واسعا صوب كيان الاحتلال الإسرائيلي.