انت الأن تتابع خبر حزب الله يوقع قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني، إنه فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل أعلن الاعلام العبري مقتل جندي ثالث من وحدة "إيغوز" في اشتباكات مع المقاومة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديا إسرائيليا قتل في معارك بلبنان، وذلك في أعقاب توغل للجيش الإسرائيلي عبر الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

وقال الجيش في بيان إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما... سقط أثناء القتال في لبنان".

ولم يذكر الجيش مكان مقتل الجندي في لبنان.

من ناحية ثانية، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة التطورات الأخيرة وسبل الرد على الهجوم الإيراني.

وفي تصريح، قال نتنياهو: "إيران ارتكبت خطأً كبيراً وستدفع ثمنه".