انت الأن تتابع خبر رئيس الأركان الإيراني: استهدفنا 3 قواعد جوية إسرائيلية بما في الموساد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل استهدف ثلاث قواعد جوية عسكرية للاحتلال، بما في ذلك مقر الموساد وقاعدة نفاتيم الجوية والموقع الرئيسي لمقاتلات F35 وقاعدة حتسريم الجوية وقاعدة عملية اغتيال حسن نصر الله والرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بغزة.

وأوضح اللواء باقري - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) - أن بلاده مرت بفترة صعبة من ضبط النفس منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والطلب المتكرر من أمريكا والدول الأوروبية وغيرهم بضبط النفس من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من جرائمه، وقام بمجزرة بحق شعب لبنان وخاصة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

وأضاف اللواء باقري أن بلاده التزمت بالمعايير اللازمة، وتم ضرب القواعد العسكرية فقط خلال العملية الصاروخية أمس، مؤكدا أنه لم يتم استهداف البنية التحتية الاقتصادية والصناعية للاحتلال والشعب، بينما كان ذلك ممكنا تمامًا.

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، استعداد الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية التام للجوانب الدفاعية والهجومية وتكرار هذا الهجوم.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في بيان له مساء أمس الثلاثاء، استهداف مواقع عسكرية وأمنية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.