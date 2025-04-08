واشنطن بوست: ماسك يناشد ترامب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 09:31 صباحاً - ناشد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب، مباشرة بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن شخصين مطلعين على المناقشات أن ماسك ناشد ترامب شخصيًا بقضيته، لكنه في النهاية لم ينجح في تغيير رأي الرئيس.

وتتأثر شركات ماسك - تحديدًا تيسلا "ناسداك: TSLA" - بالرسوم الجمركية. فبينما تُصنّع تيسلا جميع سياراتها المباعة في الولايات المتحدة محليًا، فإنها لا تزال تستورد العديد من المكونات من الصين ودول أخرى مستهدفة برسوم ترامب الجمركية.

ونشر ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع، سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها مستشار البيت الأبيض التجاري بيت نافارو، بينما دعا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، رسومًا جمركية شاملة فاقت التوقعات على عدد من الاقتصادات الكبرى. وكانت الصين من بين الأكثر تضررًا، إذ بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية نحو 54%.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تتعاون بكين مع مطالبه، لكن وزارة التجارة الصينية استنكرت تهديدات ترامب، محذّرةً من أن بكين ستقاتل حتى النهاية في وجه زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين إلى اضطرابات شديدة في سلسلة التوريد للعديد من الشركات الأمريكية الكبرى، إذ تعتبر شركة Apple Inc (NASDAQ: AAPL) من بين الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الجديدة.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب حيز التنفيذ، بدءًا من غد الأربعاء.