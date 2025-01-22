العالم اليوم - تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد ونجاة طاقمها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:29 مساءً - تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية، يوم الأربعاء، في غرب البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بتحطم مقاتلة إيرانية في غرب البلاد، ونجاة الطيارين بعد القفز بالمظلة قبل الحادث. وأوردت وكالة مهر للأنباء: "تحطمت طائرة عسكرية في مدينة كبودرآهنغ".

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