انت الأن تتابع خبر تعرف على تشكيل النادي الأهلي في مباراته ضد فاركو مساء اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، تشكيل فريقه أمام فاركو في المباراة التي تجمعهما الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى nile.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، عمر الساعى

الهجوم: حسين الشحات

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، مع نظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دورى nile.

الأهلى يتفوق على فاركو فى القيمة التسويقية