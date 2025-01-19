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أبو عبيدة يعلن أسماء الأسيرات الثلاث

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنه وفي إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: أبو عبيدة يعلن أسماء الأسيرات الثلاثأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنه وفي إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاماً) 2-إميلي دماري (28 عاماً) 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً) كما طلبت حماس من الوسطاء دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب جميع الطيران الحربي والمسير من أجواء غزة. يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي.

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