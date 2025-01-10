العالم اليوم - أداني غروب تنوي جمع 833 مليون دولار من بيع حصتها في "ويلمار"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 10:27 صباحاً - أعلنت مجموعة أداني غروب الاقتصادية الهندية حصولها على 71.5 مليار روبية (حوالي 833 مليون دولار) من خلال بيع حصتها البالغة 20% من أسهم شركة أداني ويلمار ليمتد المسجلة في بورصة مومباي للأوراق المالية، في إطار خروجها من الأنشطة غير الرئيسية للتركيز على قطاع البنية التحتية المربح.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن أداني غروب قولها في إفصاح رسمي للبورصة الخميس إنه سيتم بيع الأسهم من خلال ما تسمى بنافذة العرض للبيع في البورصة بسعر يبلغ 275 روبية للسهم.

وسيتم ذلك على مدى يومي تداول بدءًا من 10 يناير للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية، و13 يناير للمشترين الأفراد. وأنهى سهم أداني ويلمار تعاملات اليوم بسعر 323.45 روبية، بانخفاض نسبته 0.8 بالمئة.

وبحسب الإفصاح ستبيع شركة أداني كوميدتيس إحدى الشركات المؤسسة لشركة أداني ويلمار حوالي 175.5 مليون سهم بما يعادل 13.5 بالمئة من أسهمها مع خيار طرح 84.5 مليون سهم بما يعادل 6.5 بالمئة إضافية.

وهذه الصفقة هي المرحلة الأولى من خروج مجموعة أداني غروب التي تعمل في كل مجالات البنية التحتية من الموانئ إلى الكهرباء، من شركة أداني ويلمار التي تمتلك فيها 44 بالمئة من أسهمها.

وفي المرحلة الثانية، وافقت شركة ويلمار الدولية السنغافورية على الاستحواذ على الحصة المتبقية بسعر لا يتجاوز 305 روبية. وبعد المرحلتين، ستخرج المجموعة بقيادة الملياردير جوتام أداني بالكامل من الشركة وستستخدم العائدات لدعم مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تشمل المطارات والطاقة المتجددة.