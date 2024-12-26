ماسك: الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في المهندسين الموهوبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أشار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى أن الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في المهندسين الموهوبين ولهذا تلجأ شركاته لتعيين متخصصين أجانب

جاء ذلك وفقا لما نشره ماسك بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى النقص الكارثي في المهندسين الموهوبين: "هناك نقص حاد في المهندسين الموهوبين والمتحمسين للغاية في الولايات المتحدة".

وأشار ماسك إلى أنه لهذا السبب تقوم شركاته بتعيين عمال أجانب، على الرغم من تعقيد عملية الحصول على تأشيرات عمل.