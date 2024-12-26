العالم اليوم - غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي أثناء خطاب الحوثي

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي أثناء خطاب الحوثي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - قال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية إن سلاح الجو قصف مطار صنعاء الدولي في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن غارات استهدفت برج المراقبة والمدرج الرئيس في مطار صنعاء. وجاءت بينما كان عبد الملك الحوثي زعيم ميليشا الحوثي يلقي كلمة على هواء مباشرة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي أثناء خطاب الحوثي .. في رعاية الله وحفظة