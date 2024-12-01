العالم اليوم - ترامب يختار والد صهره "اللبناني" مستشارا للمنطقة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:25 مساءً - كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، عن اختياره رجل الأعمال الأميركي اللبناني مسعد بولس مستشارا رفيعا لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وفي منشور له على منصة "ثروت سوشيال" كتب ترامب: "يسعدني أن أعلن أن مسعد بولس سيشغل منصب المستشار الأول للرئيس في الشؤون العربية والشرق الأوسط".

وأضاف ترامب: "مسعد محام بارع وزعيم يحظى بالاحترام في عالم الأعمال، وله خبرة واسعة على الساحة الدولية".

وأوضح الرئيس المنتخب: "مسعد كان مناصرا للقيم الجمهورية المحافظة أضيف لحملتي وكان له دور فعال في بناء تحالفات جديدة هائلة مع المجتمع العربي الأميركي".

كما تابع: "مسعد هو صانع الصفقات، ومؤيد ثابت للسلام في الشرق الأوسط. سيكون مدافعا قويا عن الولايات المتحدة ومصالحها، وأنا سعيد لوجوده في فريقنا".

وكان بولس، والد صهر ترامب، التقى مرارا مع زعماء عرب ومسلمين أميركيين خلال الحملة الانتخابية. ويتمتع بجذور قوية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وكان والده وجده من الشخصيات البارزة في السياسة اللبنانية.

يذكر أن بولس انضم إلى الدائرة المقربة لترامب، بعد أن تزوج ابنه مايكل، ابنة ترامب تيفاني، عام 2022، وساعد الرئيس المنتخب على تحقيق تقدم كبير في صفوف العرب الأميركيين خلال حملته بانتخابات 2024.

ولعب بولس دورا مهما في حملة ترامب، وتحدث كثيرا عن نيته السعي لوقف الحرب في غزة ولبنان.

وهذه هي المرة الثانية في الأيام القليلة الماضية التي يختار فيها ترامب أشخاصا من عائلة أصهاره لمناصب في إدارته. وكان قد أعلن عن اختياره لقطب العقارات تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب إيفانكا، ليشغل منصب السفير الأميركي لدى فرنسا.