انت الأن تتابع خبر سموحة يواجه الأهلي في الدوري لكسر الصيام التهديفى على مدار 921 يوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لاستضافة سموحة السكندري مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
تنطلق المباراة
- في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق أهداف مختلفة في ظل الظروف المتباينة التي يمران بها هذا الموسم.
تاريخ المواجهات.. غياب تهديفي لسموحة
- يدخل سموحة اللقاء بحثًا عن فك عقدة غياب الأهداف أمام الأهلي في الدوري الممتد منذ أكثر من عامين.
- كانت آخر مرة سجل فيها الفريق السكندري أمام الأهلي في 29 يونيو 2022، عندما فاز بنتيجة 3-2 على استاد الإسكندرية.
- منذ ذلك الحين، خاض الفريقان أربع مباريات بالدوري انتهت اثنتان منها بالتعادل السلبي، فيما حقق الأهلي الفوز في اثنتين دون أن تهتز شباكه.
- وخلال هذه الفترة، سجل الأهلي ثلاثة أهداف فقط، في حين بقيت شباكه نظيفة على مدار 921 يومًا.
موقف الفريقين في الدوري
- يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الصدارة، ما يجعله في حاجة ماسة للفوز لاستعادة مركزه الطبيعي في القمة.
- على الجانب الآخر، يعاني سموحة هذا الموسم ويحتل المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط فقط.
- يحتاج الفريق السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من مناطق الهبوط والعودة إلى المنافسة في وسط جدول الترتيب.
تطلعات الفريقين
- يراهن الأهلي على قوته الهجومية وتحقيق النقاط الثلاث للحاق بركب القمة، فيما يسعى سموحة إلى كسر سلسلة النتائج السلبية واستعادة الثقة عبر تحقيق مفاجأة على ملعب استاد القاهرة.
- مباراة الغد تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين وسط أجواء مشحونة بالأهداف المنتظرة.