الرياضة

سموحة يواجه الأهلي في الدوري لكسر الصيام التهديفى على مدار 921 يوم

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رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لاستضافة سموحة السكندري مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. 

تنطلق المباراة

  • في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق أهداف مختلفة في ظل الظروف المتباينة التي يمران بها هذا الموسم.

تاريخ المواجهات.. غياب تهديفي لسموحة

  • يدخل سموحة اللقاء بحثًا عن فك عقدة غياب الأهداف أمام الأهلي في الدوري الممتد منذ أكثر من عامين. 
  • كانت آخر مرة سجل فيها الفريق السكندري أمام الأهلي في 29 يونيو 2022، عندما فاز بنتيجة 3-2 على استاد الإسكندرية. 
  • منذ ذلك الحين، خاض الفريقان أربع مباريات بالدوري انتهت اثنتان منها بالتعادل السلبي، فيما حقق الأهلي الفوز في اثنتين دون أن تهتز شباكه. 
  • وخلال هذه الفترة، سجل الأهلي ثلاثة أهداف فقط، في حين بقيت شباكه نظيفة على مدار 921 يومًا.

موقف الفريقين في الدوري

  • يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الصدارة، ما يجعله في حاجة ماسة للفوز لاستعادة مركزه الطبيعي في القمة. 
  • على الجانب الآخر، يعاني سموحة هذا الموسم ويحتل المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط فقط. 
  • يحتاج الفريق السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من مناطق الهبوط والعودة إلى المنافسة في وسط جدول الترتيب.

تطلعات الفريقين

  • يراهن الأهلي على قوته الهجومية وتحقيق النقاط الثلاث للحاق بركب القمة، فيما يسعى سموحة إلى كسر سلسلة النتائج السلبية واستعادة الثقة عبر تحقيق مفاجأة على ملعب استاد القاهرة. 
  • مباراة الغد تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين وسط أجواء مشحونة بالأهداف المنتظرة.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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