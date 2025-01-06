انت الأن تتابع خبر سموحة يواجه الأهلي في الدوري لكسر الصيام التهديفى على مدار 921 يوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لاستضافة سموحة السكندري مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة

في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق أهداف مختلفة في ظل الظروف المتباينة التي يمران بها هذا الموسم.

تاريخ المواجهات.. غياب تهديفي لسموحة

يدخل سموحة اللقاء بحثًا عن فك عقدة غياب الأهداف أمام الأهلي في الدوري الممتد منذ أكثر من عامين.

كانت آخر مرة سجل فيها الفريق السكندري أمام الأهلي في 29 يونيو 2022، عندما فاز بنتيجة 3-2 على استاد الإسكندرية.

منذ ذلك الحين، خاض الفريقان أربع مباريات بالدوري انتهت اثنتان منها بالتعادل السلبي، فيما حقق الأهلي الفوز في اثنتين دون أن تهتز شباكه.

وخلال هذه الفترة، سجل الأهلي ثلاثة أهداف فقط، في حين بقيت شباكه نظيفة على مدار 921 يومًا.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الصدارة، ما يجعله في حاجة ماسة للفوز لاستعادة مركزه الطبيعي في القمة.

على الجانب الآخر، يعاني سموحة هذا الموسم ويحتل المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط فقط.

يحتاج الفريق السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من مناطق الهبوط والعودة إلى المنافسة في وسط جدول الترتيب.

تطلعات الفريقين