كيف تحمي نفسك وعائلتك من تفشي فيروس النوروفيروس؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 05:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أصبح فيروس النوروفيروس يشكل تهديدًا متزايدًا للصحة العامة، حيث كشفت دراسات حديثة أن هذا الفيروس يمكن أن يعيش على الأقمشة لمدة تصل إلى شهر كامل. هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام طرق جديدة للوقاية من العدوى والحد من انتشارها.

التهديد الخفي لفيروس النوروفيروس:

انتشار واسع: ينتشر فيروس النوروفيروس بسرعة كبيرة، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المدارس ودور الحضانة والمستشفيات.

عمر طويل على الأسطح: يمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح المختلفة، بما في ذلك الأقمشة، لمدة تصل إلى شهر.

أعراض مزعجة: يسبب الفيروس أعراضًا مزعجة مثل الغثيان والإسهال والقيء، وقد يؤدي إلى الجفاف.

طرق الوقاية من فيروس النوروفيروس:

غسل الأيدي بانتظام: يعد غسل الأيدي بالماء والصابون الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من العدوى.

تنظيف الأسطح: يجب تنظيف الأسطح التي يلمسها العديد من الأشخاص بانتظام باستخدام المطهرات.

غسل الملابس بماء ساخن: يجب غسل الملابس الملوثة بماء ساخن واستخدام المنظفات المحتوية على إنزيمات.

التخلص من القيء والبراز بشكل صحيح: يجب تنظيف أي بقع من القيء أو البراز باستخدام مواد مطهرة.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية: مثل الأطباق والأكواب والمناشف.

نصائح إضافية للوقاية:

التطعيم: لا يوجد لقاح فعال ضد فيروس النوروفيروس حتى الآن.

الاهتمام بالنظافة الشخصية: الحفاظ على نظافة الأظافر وتقليمها بانتظام.

تجنب الأطعمة والمشروبات الملوثة: التأكد من نظافة الطعام والشراب وتجنب الأطعمة النيئة.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس: باستخدام منديل ورقي أو الكوع.

علاج فيروس النوروفيروس:

الراحة: أهم شيء هو الحصول على قسط كاف من الراحة.

ترطيب الجسم: شرب الكثير من السوائل لتعويض ما فقده الجسم بسبب الإسهال والقيء.

الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية لتخفيف الأعراض.

هذا وفيروس النوروفيروس يمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، ولكن باتباع هذه النصائح البسيطة يمكننا حماية أنفسنا وعائلاتنا من الإصابة به. يجب علينا جميعًا أن نكون حذرين ونحرص على اتباع قواعد النظافة الشخصية.