انت الأن تتابع خبر "مفيهاش هزار"...احذر إذا شاهدت هذه العلامات في جسدك فالتزم بهذه التعليمات وإلا سوف تصاب بالسكري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض السكري هو اضطراب مزمن يؤثر على قدرة الجسم في التحكم بمستوى السكر في الدم، مما يسبب ارتفاعًا غير طبيعي في نسبة الجلوكوز، في العديد من الحالات، قد يعيش الشخص لفترة طويلة دون أن يدرك أنه يعاني من مرحلة ما قبل السكري، وهي حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي ولكن ليس بعد عند حد التشخيص الكامل للسكري، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مؤشرات يمكن أن تنبهك إلى ضرورة الاهتمام بصحتك لتجنب تطور المرض إلى مرحلة السكري، إليك أهم الأعراض التي قد تكون دلالة على خطر الإصابة بالسكري، بالإضافة إلى النصائح الوقائية التي تساعدك على تجنب المرض.

أعراض مرحلة ما قبل السكري

1. العطش الشديد،إذا شعرت بالعطش المفرط حتى بعد شرب السوائل بكثرة، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك غير قادر على معالجة السكر بشكل جيد.

2. التبول المتكرر، من الأعراض الشائعة لارتفاع السكر في الدم هي كثرة التبول، وخاصة أثناء الليل، عندما يتراكم السكر في الدم، تقوم الكلى بإفرازه من خلال البول.

3. الإرهاق المستمر، إذا كنت تشعر بالتعب الشديد والمستمر رغم الراحة، فهذا قد يشير إلى أن خلايا جسمك لا تحصل على الطاقة اللازمة من السكر بشكل فعال.

4. تشوش الرؤية، مع زيادة مستويات السكر في الدم، قد يعاني البعض من ضبابية في الرؤية نتيجة لتأثير السكر الزائد على العينين.

5. بطء التئام الجروح، من العلامات التي قد تشير إلى احتمالية الإصابة بالسكري هي تأخر شفاء الجروح الصغيرة أو الخدوش، مما يدل على ضعف قدرة الجسم على الشفاء بشكل طبيعي.

6. تقلبات الوزن، فقدان الوزن المفاجئ أو الزيادة غير المبررة في الوزن هما من الأعراض التي يجب أن تكون محل اهتمام، حيث يمكن أن يرتبط ذلك بتغيرات في مستويات السكر.

كيفية الوقاية من الإصابة بالسكري

إذا كنت تشعر بأي من الأعراض السابقة أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بالسكري، يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعدك على الوقاية من تطور المرض

– تناول غذاء متوازن، من الأفضل تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، الفواكه والخضروات، مع تجنب الأطعمة المعالجة التي تحتوي على سكريات مضافة وكربوهيدرات سريعة الامتصاص.

– ممارسة النشاط البدني بانتظام، النشاط البدني يحسن من قدرة الجسم على استخدام الأنسولين ويُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، حتى المشي اليومي قد يكون له تأثير كبير في تقليل خطر الإصابة بالسكري.

– التحكم في الوزن، الحفاظ على وزن صحي يعد من أهم العوامل للوقاية من السكري. الوزن الزائد، خصوصًا في منطقة البطن، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمرض.

– شرب الماء بكثرة، من خلال شرب الماء بانتظام، يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من السكر الزائد، كما أن الترطيب الجيد يساهم في تقليل احتمالية الجفاف الذي قد يفاقم من ارتفاع مستوى السكر.

– إجراء الفحوصات الطبية، من المهم أن تجري فحوصات دورية لمستوى السكر في الدم، خاصة إذا كنت معرضًا للإصابة بالسكري أو إذا كنت تلاحظ أيًا من الأعراض المذكورة.

الختام